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Володин предложил защитить граждан от мошенников при покупке автомобиля

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил усовершенствовать законодательство для защиты граждан от мошенников при покупке автомобилей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Граждане сталкиваются с мошенничеством при покупке транспортных средств. Много обращений поступает на эту тему. Люди работают, копят средства на такие приобретения, как автомобиль или квартира, годами. Важно защитить добросовестных покупателей от возможного мошенничества, когда они могут остаться и без денег, и без имущества», - отметил политик.

Так, одна из мошеннических схем касается залоговых автомобилей. Человек приобретает машину, не зная, что она находится под обременением, чаще всего банка. При этом продавец замалчивает этот факт. Если бывший владелец перестает выплачивать долг, предмет залога — транспортное средство — могут забрать.

Сегодня для банков установлен добровольный порядок регистрации обременения на автомобиль в реестре уведомлений о залоге движимого имущества в единой информационной системе нотариата. Такие сведения в паспорт транспортного средства не вносятся, в органы ГИБДД не передаются. Это не позволяет проверить автомобиль при его регистрации. Значит, покупатель не всегда может знать, что приобретает имущество, которое у него могут забрать, не вернув денег.

«Чтобы избежать таких несправедливых ситуаций, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство. По аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью», - добавил Вячеслав Володин.