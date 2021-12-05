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Лыжник Большунов принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, Денис Спицов финишировал вторым.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Как пишет ТАСС, в скиатлоне лыжники преодолевают первые 15 километров классическим стилем, а заключительные 15 километров - свободным. После первой половины дистанции спортсмены заезжают на пит-стоп для смены лыж.

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Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды, Спицов отстал от победителя на 1 минуту 11 секунд. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).