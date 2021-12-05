В России и мире

COVID-19 не покинет человеческую популяцию полностью - вирусолог

После завершения пандемии коронавирус практически полностью уйдет из человеческой популяции. Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Мало того, что в мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие. Эпидемия будет снижаться. У нас сейчас в России идет нарастание эпидемии. Думаю, это долго не продлится по примеру других стран. В ближайшее время эпидемия пойдет вниз. Через какое-то количество времени он уйдет, но не совсем», - цитирует Ura.ru Анатолия Альтштейна.

Вирусолог подчеркнул, что ученое сообщество еще долго будет заниматься изучением COVID-19. «Коронавирус останется. Мы будем продолжать иммунизироваться (заражаться - ред.), но только уже не будет состояния пандемии. Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придется видимо долго и постоянно», - уточнил специалист.