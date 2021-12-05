В России и мире

В Роспотребнадзоре заявили о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19

Тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом отмечается в России, заявила в эфире канала «Россия 24» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации», - сказала она.

Специалист отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России уже приличный, много людей переболело омикрон-штаммом.

Ранее Наталья Пшеничная заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ продолжится еще некоторое время, а пик заболеваемости наступит к середине февраля, тогда показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими.