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Российская фристайлистка завоевала «бронзу» на Олимпиаде в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Фото: Reuters / Mike Blake

Как пишет РИА Новости Спорт, спортсменка в третьей попытке набрала 77,72 балла. Победу в соревнованиях одержала австралийка Джакара Энтони (83,09), серебряным призером стала американка Джелин Кауф (80,28).

На данный момент в активе россиян на Олимпийских играх пять наград - одна золотая, две серебряные и две бронзовые.

Ранее лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, Денис Спицов финишировал вторым.