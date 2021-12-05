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Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не пожали руки на встрече в Пекине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не пожали друг другу руки на встрече в Пекине по просьбе китайской стороны. Об этом 6 февраля сообщил руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев.

Он подчеркнул, что в отсутствии традиционного рукопожатия нет «никакой политики», это стало одной из антиковидных предосторожностей.

«Разумеется, все было оговорено и согласовано заранее. Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР. Это попытка избежать каких-то опасностей, осложнений из-за коронавируса», - рассказал Владислав Китаев в эфире телеканала «Россия 1».

Глава президентского протокола отметил, что подобная практика в годы пандемии уже не редкость. «Когда приезжала госпожа (экс-канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель к нам в гости в августе прошлого года, просьба от ее протокола поступила тоже - не жать ей руки. Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов», - сообщил он.

Владислав Китаев добавил, что Путин к таким просьбам «относится доброжелательно» и «всегда идет навстречу». Кроме того, руководитель протокола президента сообщил, что российский лидер был главным гостем на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

«Наши китайские коллеги неоднократно подчеркивали, и состоявшееся мероприятие это лишний раз подтвердило, что президент России был главным гостем на этом мероприятии, на церемонии открытия Олимпийских игр», - сказал он. По его словам, в «сложнейших условиях» пандемии и соответствующих эпидемиологических ограничений власти КНР пошли навстречу многим пожеланиям и помогли сделать этот визит максимально комфортным для президента РФ.

Владимир Путин прибыл в Пекин 4 февраля. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России и председателя КНР была теплая, конструктивная, партнерская и союзническая. В ходе диалога президент отметил, что отношения России и Китая носят беспрецедентный характер, стороны помогают друг другу развиваться.