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В России и мире

Россия завершила соревновательный день в Пекине лидером по общему числу медалей

06.02.2022 20:52|ПсковКомментариев: 0

Россияне занимают третье место в общекомандном медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине, а по числу завоеванных медалей Россия на первом месте. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Первую медаль на Олимпийских играх в Пекине 5 февраля принесла России лыжница Наталья Непряева, заняв второе место в скиатлоне.

Тогда же российские биатлонисты завоевали третье место в смешанной эстафете и принесли национальной сборной вторую медаль зимних Олимпийских игр – 2022. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал это потрясающим успехом.

Сегодня, 6 февраля, лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне и принес России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, его соотечественник Денис Спицов финишировал вторым. С победой Большунова поздравил президент РФ Владимир Путин.

В этот же день российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле. Это дисциплина лыжного фристайла, состоящая в спуске на горных лыжах по бугристому склону и выполнении прыжков на трамплинах.

В итоге на данный момент в активе россиян на Олимпийских играх пять наград — одна золотая, две серебряные и две бронзовые.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд поддержал иск Всемирного антидопингового агентства, которое ранее признало Российское антидопинговое агентство несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона якобы не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год.

Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают. Таким образом, сборная России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступает без флага и гимна.

Теги: #лыжный спорт #Олимпийские игры
Источник: Псковская Лента Новостей
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