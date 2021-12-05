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Тренер женской сборной России по хоккею заявил о двух случаях COVID-19 в команде

Главный тренер сборной России по хоккею Евгений Бабарико заявил о двух случаях коронавируса в своей команде после матча группового турнира с Канадой (1:6) на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Как пишет «Спорт-Экспресс», положительные тесты на ковид получили Виктория Кулешова и Ангелина Гончаренко (повторный).

Сегодня, 7 февраля, канадки и россиянки провели в медицинских масках два периода матча Олимпийских игр-2022. В третьем периоде российские спортсменки и судьи играли без масок. Начало встречи отложили на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц.

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В результате женская сборная Канады по хоккею разгромила команду России в групповом турнире Олимпиады в Пекине со счетом 6:1. После этой игры Канада занимает первое место в группе A. Россия пока идет третьей и в следующем матче сыграет с Финляндией (8 февраля, начало в 16.10 по московскому времени). В плей-офф выйдут первые три команды.

За североамериканскую сборную голы забили Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Амброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен. В составе российской команд единственную шайбу забросила Анна Шохина.