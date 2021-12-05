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В России и мире

Сенатор Клишас указал на недостатки законопроекта о самообороне при защите жилища

07.02.2022 14:23|ПсковКомментариев: 0

Целый ряд новелл разработанного в Госдуме законопроекта о расширении пределов допустимой самообороны при защите жилища является спорным, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Ранее «Известия» сообщали, что депутаты Госдумы подготовили инициативу, разрешающую прибегать к любым способам защиты от незаконного проникновения в их жилище - по мнению авторов, в случае защиты граждане имеют право на превышение допустимой самообороны.

«Спорной новеллой законопроекта является предложение дать обороняющемуся право применять любое насилие (в том числе наносить тяжкие телесные повреждения), если нападающий посягнул на любое имущество, находящееся в жилище (например, продукты питания)», – цитирует его РИА Новости.

По его словам, такое предложение исключает необходимость обороняющегося соизмерять степень опасности посягательства (в частности, ценность имущества) и наносимый нападающему вред.

«С учетом того, что авторы законопроекта предлагают при посягательстве на жизнь обороняющегося степень опасности угрозы оценивать, а при посягательстве на имущество такой оценки не проводить, данная новелла представляется очень спорной», - заявил сенатор.

Также, отметил он, действующая редакция Уголовного кодекса РФ уже позволяет осуществлять самооборону от опасного для жизни посягательства не только в жилище, но и в любом месте. В этой части положения законопроекта представляются избыточными, отметил Андрей Клишас.

Согласно части 1 статьи 37 УК РФ, не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, пояснил он.

Вместе с тем, как отметил сенатор, основные споры в обществе возникают не в отношении самообороны от опасного для жизни посягательства, а в отношении пределов самообороны, когда посягательство не является опасным для жизни. Ранее неоднократно вносились законопроекты, направленные на регулирование применения именно этой части УК РФ, при этом они не были поддержаны ни Верховным судом РФ, ни правительством, ни профильным комитетами Совета Федерации и Госдумы, поскольку обороняющийся всегда должен оценивать степень опасности нападения.

Андрей Клишас напомнил, что постановление пленума Верховного суда предусматривает, что при защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или с непосредственной угрозой применения такого насилия, обороняющееся лицо вправе причинить «любой по характеру и объему вред посягающему лицу».

Теги: #Совет Федерации #законопроект #оборона
Источник: Псковская Лента Новостей
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