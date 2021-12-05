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Лукашенко оценил возможность передачи власти в Белоруссии своим детям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его дети категорически отказываются заниматься политикой, и о передаче им власти речь не идет. Об этом политик рассказал в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

«Честно говорю, мои дети так "наелись президентства". По старшему (сыну Виктору - ред.) посмотри, почему ушел. Генерал-майор, мог бы служить, помощник по национальной безопасности, влиятельный человек, можно сказать. К нему могли прислушиваться. Хотя он никогда не переходил ту линию, которая была очерчена для него. Но он сказал: "Нет, папа, я не хочу больше на государственной службе, я наелся"», - приводит слова Лукашенко «Интерфакс».

Младший сын Николай, по словам Лукашенко, категорически против того, чтобы связать жизнь с политикой.

«Младший - сообразительный, толковый парень, но нет, категорически нет, категорически. Он наелся так...Когда мы на МЗКТ (Минский завод колесных тягачей - ред.) были (в разгар акций протестов против итогов президентских выборов в августе 2020 года - ред.), наш военный завод, на него было страшно смотреть. Он впервые увидел эту толпу орущую, ядро 400 человек - собрались бандиты, а кругом рабочие сидели. Ну, понятно, настроение рабочих. Я когда, стоя на этом пьедестале, посмотрел на него - пожалел, что взял с собой», - сказал Лукашенко.

Напомним, рабочие МЗКТ устроили забастовку, когда Лукашенко приехал на завод, толпа кричала ему: «Уходи!».