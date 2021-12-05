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В Европейской России начинается самый теплый период с начала года - синоптики

В европейской части России начинается самый теплый период с начала 2022 года, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Резкое потепление в Европейскую Россию принес очередной атлантический циклон. И сегодня он продолжит пробиваться вглубь Русской равнины. В течение дня поля его фронтальной облачности доберутся до берегов Волги и предгорий Урала. Сильных осадков не ожидается, но важно отметить, что южнее линии Саратов – Москва снег будет переходить в дожди, местами на правобережье Волги они будут ледяными. Вместе с этим усилится потепление. Выше 0° температура поднимется в Центре, на западе страны, в южных областях, в Черноземье и на Нижней Волге, а это уже довольно тревожный прогноз. Но что еще хуже – такая погода продержится довольно долго», - рассказали синоптики.

Завтра в европейской части страны немного похолодает, так как «атлантический воздух, попав на холодную подстилающую поверхность, естественным образом остынет, и зона оттепелей отступит на крайний запад и юг». «Но это будет лишь небольшой передышкой. Во второй половине недели в регион пробьется новая волна океанического тепла», - добавили в «Фобосе».

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