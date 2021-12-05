В России и мире

Китай выступил против расширения НАТО

Представительство Китайской Народной Республики в Европейском Союзе выступает против расширения НАТО и считает бесполезными соответствующие усилия, предпринимаемые якобы для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства 8 февраля.

«Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире», - приводит ТАСС текст заявления.

Согласно документу, подобные попытки альянса «лишь способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере».

«Мы призываем НАТО отказаться от мышления и идеологии холодной войны, проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, к различиям их цивилизаций, истории и культур», - говорится в заявлении.