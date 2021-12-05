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Эффективность «Ковивака» против омикрон-штамма оценил эксперт

Эффективность вакцины от коронавируса «Ковивак», по предварительным данным, составляет порядка 62%. Об этом сообщил генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Это порядка 62%, по нашим данным, но это <...> предварительные данные, они носят больше лабораторный, доклинический характер», - цитирует его ТАСС.

Ранее Айдар Ишмухаметов сообщал, что Центр имени Чумакова проведет исследования омикрон-штамма для определения эффективности «Ковивака». Он отмечал, что вакцина эффективна против всех известных мутаций коронавируса, и высказал предположение, что «омикрон» не станет исключением.