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В России в 1,6 раза выросло число пациентов с COVID-19 под наблюдением медиков

За прошедшую неделю в России число пациентов с коронавирусом под наблюдением медиков возросло в 1,6 раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«За прошедшую пятую неделю года общее число пациентов под наблюдением возросло в 1,6 раза», - приводит его слова РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, на сегодняшний день на лечении в больницах с новой коронавирусной инфекцией в России находятся почти 12 тысяч детей, при этом дети составляют около 20% от общего числа заболевших COVID-19.

«Сегодня от общего количества пациентов 20% - это именно маленькие пациенты. Госпитализированы сегодня почти 12 тысяч детей, рост госпитализации за неделю составил 28%», - сказал Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что в Пскове на амбулаторном лечении с ОРВИ и коронавирусом находятся более 2000 пациентов.