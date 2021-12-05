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Исследование показало, что скрывают россияне на собеседованиях

Почти треть россиян хотя бы раз прибегали к обману на собеседованиях при трудоустройстве. При этом чаще всего приукрашивали правду при обсуждении личной жизни, отношений с бывшими коллегами и руководителями, а также опыта работы, говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия».

«Около 7% граждан России признались, что они прибегали к обману на собеседованиях. Еще 24% россиян обманывали ради трудоустройства, но считают это невинной ложью», - говорится в сообщении. При этом остальные 69% опрошенных заверили, что никогда не лгали при приеме на работу, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

Респонденты сообщили, что чаще всего на собеседованиях говорят неправду при обсуждении личной жизни (так ответили 40% из тех, кто признался во лжи), отношений с бывшими коллегами и руководителями (23%), опыта работы (15%), навыков и компетенций (11%), карьерных планов (7%). Ещё 4% воздержались от ответа на этот вопрос.

Допустимым скрывать подробности своей автобиографии во время собеседования считают 38% участников опроса. По мнению четверти опрошенных, при трудоустройстве можно не говорить о своих недостатках и слабых сторонах, еще 14% респондентов не видят ничего плохого в приукрашивании информации о себе, а 12% – в том, чтобы умалчивать о наличии второй работы или подработки. Около 6% россиян полагают, что при общении с потенциальным работодателем простительно не рассказывать об ошибках, допущенных на предыдущих местах работы. Только 5% считают допустимым прибегать к серьезному обману на собеседовании.

Почти трети граждан (31%) не нравится, когда на собеседовании спрашивают про личную жизнь, четверти - вопросы о причинах поиска работы, каждому пятому – про недостатки. Примерно 14% россиян не любят вопросы про компанию, куда они трудоустраиваются. При этом каждый десятый опрошенный нейтрально относится ко всем вопросам на собеседовании.

Большинство россиян (63%) оценило уровень своего волнения на собеседованиях как умеренный, около 9% испытывают большой стресс. А более четверти респондентов (28%) сообщили, что вообще не волнуются при общении с потенциальными работодателями.

Исследование проводилось в феврале по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян из всех регионов страны.