Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Обновленный сайт «Псковэнергосбыта»
ЖКХ коммунальный ликбез
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
Гостей и жителей Пскова приглашают в Робопарк
миссия выполнима ищем подарки
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
уверенность или риски
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 05.12.2021 09:220 Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным» 09.02.2022 09:130 Исследование показало, что скрывают россияне на собеседованиях 08.02.2022 20:400 Андрей Турчак принял участие в VIII съезде партии «Единая Осетия» 08.02.2022 16:200 В России в 1,6 раза выросло число пациентов с COVID-19 под наблюдением медиков 08.02.2022 12:460 Новое дело против Навального начнут рассматривать 15 февраля 08.02.2022 12:214 Эффективность «Ковивака» против омикрон-штамма оценил эксперт
 
 
 
Самое популярное 05.02.2022 09:000 Северное сияние запечатлели в окрестностях Пскова 07.02.2022 07:3111 Более 500 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 04.02.2022 06:572 В Псковской области более 6 тысяч человек лечатся от коронавируса 02.02.2022 21:5620 Анастасия Повторейко дала рекомендации по ревакцинации привившимся «ЭпиВакКороной» 03.02.2022 11:4028 Автовокзал Пскова объединят с железнодорожным
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Исследование показало, что скрывают россияне на собеседованиях

09.02.2022 09:13|ПсковКомментариев: 0

Почти треть россиян хотя бы раз прибегали к обману на собеседованиях при трудоустройстве. При этом чаще всего приукрашивали правду при обсуждении личной жизни, отношений с бывшими коллегами и руководителями, а также опыта работы, говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия».

«Около 7% граждан России признались, что они прибегали к обману на собеседованиях. Еще 24% россиян обманывали ради трудоустройства, но считают это невинной ложью», - говорится в сообщении. При этом остальные 69% опрошенных заверили, что никогда не лгали при приеме на работу, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

Респонденты сообщили, что чаще всего на собеседованиях говорят неправду при обсуждении личной жизни (так ответили 40% из тех, кто признался во лжи), отношений с бывшими коллегами и руководителями (23%), опыта работы (15%), навыков и компетенций (11%), карьерных планов (7%). Ещё 4% воздержались от ответа на этот вопрос.

Допустимым скрывать подробности своей автобиографии во время собеседования считают 38% участников опроса. По мнению четверти опрошенных, при трудоустройстве можно не говорить о своих недостатках и слабых сторонах, еще 14% респондентов не видят ничего плохого в приукрашивании информации о себе, а 12% – в том, чтобы умалчивать о наличии второй работы или подработки. Около 6% россиян полагают, что при общении с потенциальным работодателем простительно не рассказывать об ошибках, допущенных на предыдущих местах работы. Только 5% считают допустимым прибегать к серьезному обману на собеседовании.

Почти трети граждан (31%) не нравится, когда на собеседовании спрашивают про личную жизнь, четверти - вопросы о причинах поиска работы, каждому пятому – про недостатки. Примерно 14% россиян не любят вопросы про компанию, куда они трудоустраиваются. При этом каждый десятый опрошенный нейтрально относится ко всем вопросам на собеседовании.

Большинство россиян (63%) оценило уровень своего волнения на собеседованиях как умеренный, около 9% испытывают большой стресс. А более четверти респондентов (28%) сообщили, что вообще не волнуются при общении с потенциальными работодателями.

Исследование проводилось в феврале по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян из всех регионов страны.

Теги: #работа #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где установить памятник Довмонту в Пскове?
В опросе приняло участие 229 человек
09.02.2022, 10:360 Дизайн-проект интерьера холла в псковском университете подготовят в марте 09.02.2022, 10:190 Команда из Пскова заняла третье место в эстафете на международном турнире по биатлону 09.02.2022, 10:160 «Двое на одного»: Чем живут псковские коммунисты, расскажет Петр Алексеенко 09.02.2022, 10:091 Ямочный ремонт провели на Ольгинском мосту в Пскове
09.02.2022, 09:552 Юрий Сорокин передал теннисный стол юнармейцам псковского агротехнического колледжа 09.02.2022, 09:530 Трех человек госпитализировали с места ДТП в Великолукском районе 09.02.2022, 09:476 Анастасия Повторейко объяснила необходимость посетить психиатра после COVID-19 09.02.2022, 09:410 СНГБ предупреждает об участившихся случаях мошенничества на интернет-площадках
09.02.2022, 09:301 Гостей и жителей Пскова приглашают в Робопарк 09.02.2022, 09:290 Общежитие на 300 мест ввели в эксплуатацию в великолукском исправительном центре 09.02.2022, 09:170 ДТП с пострадавшим произошло в Псковском районе 09.02.2022, 09:130 Исследование показало, что скрывают россияне на собеседованиях
09.02.2022, 08:550 Объявлен аукцион по благоустройству берега озера Тоболенец в Пушкинских Горах 09.02.2022, 08:350 Канализацию и теплотрассу прокладывают на улице Леона Поземского в Пскове 09.02.2022, 08:200 Отмена карантина для контактных может привести к росту заболеваемости ковидом - эксперт 09.02.2022, 08:003 В России предложили установить наценки до 5% на 60 продуктов
09.02.2022, 07:470 Скончался бывший заместитель управляющего отделением ПФР по Псковской области 09.02.2022, 07:350 Глава Рособрнадзора рассказал об изменениях в ЕГЭ 09.02.2022, 07:260 Гараж горел в переулке Машинистов в Пскове 09.02.2022, 07:157 Минздрав: COVID-сертификаты при наличии антител начнут выдавать 21 февраля
09.02.2022, 07:005 Губернатор о вандализме в Финском парке: Все причастные дождутся своей «минуты славы» 08.02.2022, 22:150 Глава Островского района назвал эпидситуацию в муниципалитете «контролируемой» 08.02.2022, 22:000 Осторожно! Под напряжением 08.02.2022, 21:550 Грузовик насмерть сбил пешехода на автодороге «Псков - Рига» 
08.02.2022, 21:401 Господдержку садовым товариществам обсудили на совещании в Пскове 08.02.2022, 21:200 К жюри премии для политтехнологов присоединился заместитель руководителя ЦИК «Единой России» 08.02.2022, 21:140 Время работы пунктов вакцинации изменилось в Псковской области 08.02.2022, 21:005 Более 200 псковичей повторно вакцинировались от коронавируса
08.02.2022, 20:400 Андрей Турчак принял участие в VIII съезде партии «Единая Осетия» 08.02.2022, 20:200 «Гонки по вертикали»: отношения с Западом, перестройка и «минирование» офисов КПРФ. ВИДЕО 08.02.2022, 20:000 Захоронение времен Великой Отечественной войны восстановили в Дновском районе 08.02.2022, 19:460 Партию зараженных комнатных растений уничтожат в Псковской области
08.02.2022, 19:200 Инвестпотенциал Псковской области представил Андрей Михеев на встрече с послом Латвии 08.02.2022, 19:000 Чрезвычайный и полномочный посланник второго класса скончался в Пскове 08.02.2022, 18:406 Посол Латвии в России оценил потенциал экономического сотрудничества с Псковской областью 08.02.2022, 18:201 Великолукское предприятие приобрело новую технику для снятия наледи
08.02.2022, 17:598 «Горячую линию» откроют для переселившихся в Псковскую область соотечественников 08.02.2022, 17:572 В одном из магазинов Пскова выявили партию сигарет без акцизных марок 08.02.2022, 17:550 Допрекомендации по оформлению больничных подготовили в Псковской области 08.02.2022, 17:460 Ударивший полицейского житель Пыталово стал фигурантом уголовного дела
08.02.2022, 17:350 Клуб путешествий в Пскове проведет встречу с создателями проекта «Лес и ветер» 08.02.2022, 17:250 Псковичам рассказали, от чего зависит продолжительность приостановки плановой медпомощи 08.02.2022, 17:190 Большинство медицинских документов переведут в электронный вид 08.02.2022, 17:110 За неиспользование нового оборудования в пыталовской школе оштрафовали директора
08.02.2022, 17:0912 Псковский губернатор оценил возможность ослабления антиковидных ограничений в регионе 08.02.2022, 16:540 ВТБ выдал в январе более 140 млрд рублей розничных кредитов 08.02.2022, 16:471 Омикрон: особенности, симптомы и лечение. ИНФОГРАФИКА 08.02.2022, 16:451 Великолукский суд повторно рассмотрел дело в отношении местного экс-чиновника
08.02.2022, 16:360 Псковичам объяснили разницу между бумажной и электронной выпиской из ЕГРН 08.02.2022, 16:340 Порхович ответил в суде за три преступления 08.02.2022, 16:200 В России в 1,6 раза выросло число пациентов с COVID-19 под наблюдением медиков 08.02.2022, 15:545 Живую изгородь и клены высадят на улице Фабрициуса в Пскове
08.02.2022, 15:530 Псковичи выступили на чемпионате России по гребном спорту 08.02.2022, 15:411 Особые дети в Островском районе смастерили валентинки 08.02.2022, 15:344 Фотофакт: На улице Фабрициуса фрезеруют старое покрытие 08.02.2022, 15:310 Пскович отправится в колонию за долг перед сыном
08.02.2022, 15:274 Актриса Дарья Мороз сфотографировалась с мечом Довмонта в Псковском кремле 08.02.2022, 15:250 Памятные мероприятия пройдут в Пскове в День вывода войск из Афганистана 08.02.2022, 15:230 Фольклор не в полях 08.02.2022, 15:160 Подростка из Красногородска научили «полицейскому развороту» благодаря «Елке желаний»
08.02.2022, 15:131 Программное обеспечение для оценки баланса углерода создадут ученые Сбера и Сколтеха 08.02.2022, 15:100 Одну из пешеходных зон обустроят в Острове 08.02.2022, 15:020 «Лыжня России» пройдет в Псковской области в новом формате 08.02.2022, 14:530 Убийцу благородного оленя в Печорском районе наказали рублем
08.02.2022, 14:500 Таможенники могут получить право останавливать фуры по всей России 08.02.2022, 14:440 Новый социальный партнер появился у Псковского облсовпрофа 08.02.2022, 14:425 Применение вакцины от COVID-19 без длительного исследования объяснила Галина Неваленная 08.02.2022, 14:310 Псковский губернатор поздравил преподавателей и студентов с Днем российской науки
08.02.2022, 14:230 Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова: Все самое лучшее ты даришь своему зрителю 08.02.2022, 14:202 Низкий процент тяжело заболевших после вакцинации от COVID-19 отмечают псковские медики 08.02.2022, 14:190 «Кузница»: Мифы и реальность вакцинации. ВИДЕО 08.02.2022, 14:120 Способы отказаться от допоборудования при покупке автомобиля назвал эксперт
08.02.2022, 14:000 «Кузница»: Мифы и реальность вакцинации 08.02.2022, 13:530 Совфед планирует запретить рассаживать в самолете родителей и детей до 12 лет 08.02.2022, 13:410 Чтобы узнать историю семьи, псковичам советуют обратиться к исповедным росписям 08.02.2022, 13:380 До 4 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 9 февраля
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru