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Россияне раскрыли «лайфхаки» экономии на еде

Жители разных регионов России рассказали, насколько у них подорожали продукты и раскрыли «лайфхаки» экономии на еде. При этом рекордсмены подорожания - вовсе не экзотические заграничные яства, а овощи, молоко, сахар. Гречка уже многим не по карману. Продавцы, между тем, откровенно признаются, что задирают цены.

Большая часть псковичей вынуждена экономить на еде — на это указывают итоги выборочного опроса. Люди рассказали: чтобы обеспечить семье из 3-4 человек более или менее полноценное питание, приходится тратить от 5 тысяч в неделю — меньше не получается.

В топе самых подорожавших за год продуктов в Псковской области: капуста (185%), картофель (75%), хлеб (40,9%), морковь (36,6%), гречка (28,1%), макароны (21,9%), курица (21,5%).

В Астрахани лидерами антирейтинга также стали капуста и картофель. В декабре 2020 года капуста стоила 19–20 рублей за 1 кг, а в конце 2021-го — 48 рублей. Картофель обходился в 28 рублей за 1 кг, а сейчас — 45–46 рублей.

В Свердловской области продукты подорожали в среднем на 5–10%, но есть и такие наименования, на которые цены поднялись в полтора-два раза: речь о опять-таки о картошке и капусте.

В Санкт-Петербурге, по данным исследовательского холдинга «Ромир», за декабрь средний чек составил 890 рублей — на 56 рублей больше, чем годом ране

В Хакасии подсолнечное масло на конец 2020-го стоило в магазинах 67–69 рублей, в начале 2021 года цена бутылки поднялась на 20 рублей. Сейчас самое дешевое масло — 110 рублей, есть и дороже — 130 рублей.

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