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Законопроект о государственно-частном партнерстве при строительстве зооприютов внесли в Госдуму

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о государственно-частном партнерстве при строительстве приютов для животных, сообщается в официальном Telegram-канале партии.

«Он поможет привлечь частные инвестиции в эту сферу, обеспечить надлежащее обращение с животными без владельцев и сохранить принцип гуманности», - говорится в сообщении.

Как отмечают авторы документа, обеспеченности приютами в регионах составляет не более 25%, при этом инвесторы заинтересованы в реализации таких социально значимых проектов. Также использование механизма государственно-частного партнерства сократит расходы на строительство приютов за счет упрощения процедуры.

Внедрение механизма государственно-частного партнерства при строительстве зооприютов закреплено в народной программе «Единой России».