В России и мире

В Госдуме предложили обязать органы власти создавать страницы в соцсетях

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн внес в Госдуму законопроект, обязывающий органы власти создавать свои официальные страницы в социальных сетях. Документ опубликован в думской электронной базе данных 9 февраля.

Изменения предлагаются в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ. Законопроект предлагает расширить способы обеспечения доступа к информации, а именно «установить обязанности для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности», пишет РИА Новости.

Кроме того, будет расширен круг субъектов регулирования, в частности включение подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций в число субъектов, обязанных обеспечивать доступ к информации о своей деятельности через соцсети. Также дается определение понятию «официальная страница».

Для реализации такой нормы Минцифры России разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями.