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День дипломатического работника празднуют в России 10 февраля

День дипломатического работника празднуют в России 10 февраля. Его закрепил указ президента России от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.

Также считается, что день дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России.

Однако возраст российской дипломатической службы значительно старше. Древнерусское государство с IX века выступало в качестве активного участника международных отношений в Европе, а к середине XVII века Россия превратилась во влиятельную державу с активной внешней политикой. Появились первые постоянные дипломатические представительства в соседних странах: в 1634 году — в Швеции, в 1673 году — в Польше.

Однако отсчет времени своего существования современное Министерство иностранных дел ведет с 1802 года — когда появилось новое ведомство, сформированное императором Александром I наряду с Кабинетом министров и другими министерствами. Постепенно МИД начал решать все внешнеполитические вопросы, и к 1913 году, благодаря профессионализму дипломатов, Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.