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Сериал про Оби-Вана Кеноби выйдет на Disney+ в мае

Премьера сериала про джедая Оби-Вана Кеноби, одного из героев франшизы «Звездные войны» (Star Wars), состоится 25 мая на сервисе потокового вещания Disney+. Об этом сообщается в Twittere компании.

Роль Оби-Вана Кеноби исполнит британский актер Юэн Макгрегор, сыгравший героя в трилогии приквелов «Звездных войн».

Действие сериала будет разворачиваться спустя 10 лет после событий фильма «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов». Канадский актер Хейден Кристенсен вернется к роли Дарта Вейдера.

Режиссером выступали Дебора Чоу.

При производстве сериала применялась та же технология видеостены StageCraft, которая использовалась для создания «Мандалорца».