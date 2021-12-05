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Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к коронавирусу

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения иммунитета к COVID-19. Это следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.

«Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (КоронаДерм-PS) на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I-II фаза)», - приводит РИА Новости содержание документа.

Планируется, что в исследовании примут участие 460 пациентов, а завершатся они в апреле 2022 года. Кожный тест разработали специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Напомним, в декабре прошлого года о создании кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 докладывала главе государства вице-премьер РФ Татьяна Голикова.