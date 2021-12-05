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В России хотят установить общие габариты клади в самолетах

11.02.2022 07:47|ПсковКомментариев: 0

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило законодательно установить минимальные размеры для бесплатного провоза ручной клади в самолетах. Об этом говорится в письме председателя ООП Ильи Зотова в Минтранс, направленном 9 февраля.

Предлагается зафиксировать размер ручной клади (по сумме трех измерений) на уровне 100 см, за исключением тех воздушных судов, где это требование объективно выполнить невозможно, пишет газета «Известия».

ООП проанализировали нормы провоза багажа, ручной клади и животных у 26 крупнейших российских авиакомпаний, составив их рейтинг. По размерам ручной клади у перевозчиков встречается шесть различных вариантов — от 120 см по сумме трех измерений до 90 см (120, 118, 115, 95, 93, 90). Причем у 15 из 26-ти перевозчиков габариты составляют 115 см и более, а у 11-ти других — 90 см или 95 см. Это «Победа», Utair, Nordwind, Smartavia и Red Wings, а также перевозчики из второго и третьего дивизионов — Pegas Fly, Royal Flight, «Руслайн», «Ижавиа», «ЮВТ-Аэро» и «Газпром авиа».

Согласно действующим федеральным авиационным правилам, авиакомпании разрешают каждому пассажиру брать на борт не менее 5 кг ручной клади бесплатно. При этом минимальный размер, который должны соблюдать компании, законом не установлен, каждая определяет этот параметр самостоятельно.

Багаж или ручную кладь сверх установленной нормы пассажир оплачивает отдельно, что выступает дополнительным источником дохода для перевозчиков. По словам источника «Известий» в одной из авиакомпаний, около 70-80% авиабилетов в России реализуются по тарифам ниже себестоимости, а выход на безубыточность происходит во многом за счет доходов от дополнительных услуг, в том числе продажи мест для вещей сверх нормы.

Теги: #авиаперелеты #самолеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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