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Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС

Перечень персональных данных россиян, к которым имеет доступ Росфинмониторинг, будет расширен: ведомство сможет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Такую инициативу планируется внести в Госдуму в июне, следует из плана законопроектной деятельности правительства.

В Росфинмониторинге сообщили, что документ уже подготовлен и направлен в кабмин в начале февраля, пишет газета «Известия». Доступ к реестру значительно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов, уверены в финразведке.

«С этой целью важно изучение финансовых операций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, заключении и расторжении брака, перемены имени и других сведений из реестра позволит существенно повысить эффективность проводимой Росфинмониторингом работы», — считают в службе.

Опрошенные «Известиями» эксперты указывают на логичность и пользу законодательных изменений, но предупреждают о дополнительных рисках утечки персональных данных.

ЕГР ЗАГС был запущен в октябре 2018 года, его оператором стала Федеральная налоговая служба. Он содержит сведения, начиная с 1926 года, о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства и смене имени. Сейчас доступ к реестру имеют МВД, ФНС, Минздрав, Росстат и государственные внебюджетные фонды. Отдельную информацию вправе запрашивать Минюст, Росреестр, МФЦ, ДОМ.РФ, региональные и муниципальные органы. На базе ЕГР ЗАГС создается единый регистр населения страны, который должен заработать с 2023 года.