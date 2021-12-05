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Этнодиктант откроет международное десятилетие языков коренных народов РФ

Всероссийский этнодиктант на языках коренных народов пройдет 18 февраля и даст старт международному десятилетию языков коренных народов в РФ. Как сообщается на сайте правительства, кабинет министров утвердил план мероприятий Десятилетия языков коренных народов, рассчитанный до 2032 года.

План включает разработку клавиатурных раскладок, шрифтов и мобильных приложений на национальных языках, создание виртуального музея малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, пишет «Интерфакс».

Некоторые мероприятия по плану станут регулярными. Например, раз в три года будет проводиться всероссийский съезд преподавателей родного языка и литературы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Международное десятилетие языков коренных народов мира было провозглашено Генассамблеей ООН в 2019 году. Россия стала первым государством-членом ООН, приступившим к реализации этой инициативы.

Напомним, в Псковской области проживает народ сето (сетукезы, сето, псковская чудь, полуверцы) - малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая в юго-восточной части Эстонии (уезды Вырумаа и Пылвамаа), Печорском районе и прилегающих районах. Историческая область проживания народа сету носит название Сетумаа или Сетукезия. В Эстонии насчитывается от 10 до 13 тысяч сету, в России по переписи 2010 года к сету себя отнесли 214 человек.