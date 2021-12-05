В России и мире

Российские дипломаты начали покидать Украину

Сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и посольство», — цитирует собственный источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на фоне официально объявленной некоторыми западными странами эвакуации это «наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем».

«Кстати, на возможность такого сценария намекал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министерством иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс», — напомнил он.

В посольстве в Киеве заявили, что работают в штатном режиме и решения о частичной эвакуации не было, хотя его прорабатывает МИД.

Ранее о планах эвакуировать персонал посольств уже заявили США, Великобритания, Германия и Австралия. Многие западные страны — Канада, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Эстония, Япония, Новая Зеландия и другие — призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.