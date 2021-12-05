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В ЛДПР прокомментировали распространение слухов о смерти Жириновского

Сообщения о смерти Владимира Жириновского являются лишь слухами и дезинформацией, сообщил центральный аппарат ЛДПР в обращении к членам политической партии. Об этом в воскресенье информируют российские СМИ со ссылкой на документ.

Как отмечают в ЛДПР, на данный момент наблюдается рост числа мошенников, которые распространяют сообщения о якобы смерти главы партии. В ЛДПР призвали не верить злоумышленникам и фиксировать звонки для материалов будущего уголовного дела.

«Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем — это ложь!» — прокомментировали члены партии.

Как сообщает «Лента.ру», 12 февраля сообщалось, что состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, попавшего с COVID-19 в ЦКБ Москвы, незначительно улучшилось и близко к стабильному. В настоящий момент никакой угрозы для жизни российского политика нет.

О госпитализации Жириновского с омикрон-штаммом коронавируса сообщалось 9 февраля. Лидер ЛДПР находился в критическом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Фото: ldpr.ru