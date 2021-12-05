В России и мире

13-летняя девочка чудом спаслась после нападения бродячих собак

В Оренбурге стая бродячих собак напала на 13-летнюю девочку, когда она проходила мимо мусорной площадки. Собаки сильно покусали ноги, руки и спину девочки. На единственной опубликованной фотографии видна разодранная куртка, которая спасла свою хозяйку от более тяжких последствий. По рассказам мамы девочки, нападение длилось около 5 минут, девочка просила о помощи, но никто из прохожих не помог.

После этого, в Оренбурге на месте нападения отловили трех собак, в том числе одну агрессивную. Их поместили в приют. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности в отношении сотрудников УЖКХ администрации города.

Как сообщает «Эхо Москвы», уполномоченный по правам ребенка Оренбуржья Анжелика Линькова готовит обращение по данному вопросу в аппарат уполномоченного при президенте РФ. Ранее, в своих соцсетях она предложила отстреливать бездомных собак.

Источник фото: Instagram «ВестиОренбург»