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Эпидемиолог объяснил «скачки» заболеваемости коронавирусом в России

Какие факторы влияют на скачкообразную статистику заболеваемости COVID-19 в России и когда начнется устойчивое снижение числа инфицированных, рассказал академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

На график, отражающий число ежедневно выявляемых случаев COVID-19, могут влиять особенности распространения коронавируса в российских регионах, отметил Покровский в интервью радио Sputnik. Данные статистики могут указывать на «скачки» заболеваемости, но это связано с тем, что в разных городах периоды подъема и спада волны коронавирусной инфекции могут не совпадать, пояснил он.

«Вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе. Здесь имеет место в первую очередь влияние временного фактора и большой территории Российской Федерации. Сначала мы видели сильный подъем заболеваемости в Москве, потом некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России еще продолжается устойчивый рост, это вполне закономерное явление», — сказал эпидемиолог.

По его словам, показатели, характеризующие заболеваемость, могут увеличиваться в середине каждой недели. Россияне реже сдают тесты на коронавирусную инфекцию по выходным дням, откладывая поход в лабораторию до понедельника или вторника. Результаты этих анализов бывают готовы как раз к середине недели, уточнил Покровский.

«У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник, — тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье. Эти факторы накладываются, и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости», — цитирует академика РИА Новости.

Устойчивое снижение числа инфицированных в каждом регионе начинается тогда, когда проходит определенное время после начала подъема заболеваемости, продолжил эпидемиолог. «Обычно после начала подъема заболеваемости в том или ином городе он сохраняется еще одну-две недели, а потом начинается спад», — сказал Покровский.