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В России утвердили порядок подготовки федерального плана проведения лесоустройства

Планирование лесоустроительных работ в России станет прозрачнее благодаря новому порядку, утвержденному постановлением правительства в развитие принятых летом 2021 года изменений в Лесной кодекс РФ, сообщается на сайте кабмина.

Документ предполагает двухуровневую систему подготовки плана лесоустройства.

На первом этапе предложения по включению в план тех или иных участков формируются в регионах. «При принятии решений должен учитываться в том числе такой фактор, как реализация на соответствующих территориях приоритетных лесных инвестиционных проектов», - говорится в сообщении.

На втором этапе на основании подготовленных субъектами предложений составляется единый федеральный план проведения лесоустройства, рассчитанный на 10 лет. В плане прописываются сроки проведения лесоустройства, определяется объём необходимых мероприятий и территории их проведения.

С планом проведения лесоустройства все желающие смогут ознакомиться на официальном сайте Рослесхоза.

Таким образом, регионы и лесопользователи получат понятную картину планов государства по освоению лесных ресурсов, а расходование бюджетных средств на лесоустройство станет более прозрачным и эффективным. План предполагается актуализировать ежегодно.