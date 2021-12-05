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Затяжное и дождливое потепление обещают синоптики жителям Европейской России

Затяжное и дождливое потепление обещают синоптики жителям Европейской части России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Погода на Русской равнине в ближайшие дни станет еще менее февральской... Во вторник +3°С было в Москве и +4°С – в Санкт-Петербурге, он оказался самым теплым днем с начала этого года. Но как бы удивительно это ни звучало, скоро станет еще теплее!» - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть Европейской территории России в настоящий момент находится под защитой антициклона – обширной области повышенного давления.

«Но со стороны Европы его пытаются теснить циклонические вихри, несущие осадки. Один такой во вторник вышел в акваторию Баренцева моря, а сразу вслед за ним – движется второй, такой же. Первый сегодня накроет северную половину Русской равнины. Причем западнее линии Вологда – Петрозаводск осадки начнут переходить в дожди. Ну а завтра в его область вольется следующий циклон, и зона ненастья охватит еще и центральные области, Волго-Вятский район и Черноземье. При этом снегопады продолжатся только на севере и востоке, а остальные регионы накроют весенние ливни!» - рассказали синоптики.

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По их словам, по мере того, как Европейскую часть страны будет захватывать теплый воздух атлантического происхождения, все больше будет становиться зона оттепелей. «За ближайшие сутки она пробьется вглубь страны на 750 км. К выходным температура уйдет в плюс даже в Поволжье», - добавили в «Фобосе».