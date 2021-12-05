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Затяжное и дождливое потепление обещают синоптики жителям Европейской России

16.02.2022 07:20|ПсковКомментариев: 0

Затяжное и дождливое потепление обещают синоптики жителям Европейской части России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Погода на Русской равнине в ближайшие дни станет еще менее февральской... Во вторник +3°С было в Москве и +4°С – в Санкт-Петербурге, он оказался самым теплым днем с начала этого года. Но как бы удивительно это ни звучало, скоро станет еще теплее!» - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть Европейской территории России в настоящий момент находится под защитой антициклона – обширной области повышенного давления.

«Но со стороны Европы его пытаются теснить циклонические вихри, несущие осадки. Один такой во вторник вышел в акваторию Баренцева моря, а сразу вслед за ним – движется второй, такой же. Первый сегодня накроет северную половину Русской равнины. Причем западнее линии Вологда – Петрозаводск осадки начнут переходить в дожди. Ну а завтра в его область вольется следующий циклон, и зона ненастья охватит еще и центральные области, Волго-Вятский район и Черноземье. При этом снегопады продолжатся только на севере и востоке, а остальные регионы накроют весенние ливни!» - рассказали синоптики.

По их словам, по мере того, как Европейскую часть страны будет захватывать теплый воздух атлантического происхождения, все больше будет становиться зона оттепелей. «За ближайшие сутки она пробьется вглубь страны на 750 км. К выходным температура уйдет в плюс даже в Поволжье», - добавили в «Фобосе».

Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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