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В России рассмотрят включение консультации психиатра в диспансеризацию после COVID-19

Сенаторы совместно с Минздравом РФ рассмотрят возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19, в частности для предотвращения развития у пациентов депрессии и потери памяти. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«На сегодняшний день важно, чтобы в рамках углубленной диспансеризации человек мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии, - цитирует ее ТАСС. - Вместе с министерством здравоохранения и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту».

По словам Инны Святенко, это позволит уже на этапе диспансеризации выявить и предотвратить у человека дальнейшее развитие депрессии и потери памяти, «на которые так часто жалуются те, кто переболел COVID-19».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам вместе с Минздравом проработать вопрос о психиатрической реабилитации в поликлиниках по полису ОМС для переболевших новым коронавирусом.