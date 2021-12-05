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Российских разработчиков видеоигр могут поддержать за счет зарубежных платформ

Российских разработчиков видеоигр могут поддержать за счет зарубежных платформ, пишет «Коммерсант».

Правительство рассматривает вариант, при котором фонд поддержки патриотических видеоигр будет наполняться за счет дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять в бюджет 5% от оборота в России, по расчетам чиновников, это обеспечит фонду 10 миллиардов рублей в год.

Участники рынка считают, что мера вряд ли станет существенной нагрузкой для зарубежных компаний. Но эксперты опасаются, что собранные средства пойдут на игровые проекты с политической агитацией.

Источник в правительстве рассказал, что Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру.

В Минцифры сообщили, что доклад с предложениями по созданию фонда направили в правительство. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что предложения проходят межведомственное согласование и проработку.

О планах властей создать отдельный фонд поддержки разработчиков видеоигр стало известно в апреле 2021 года. Эта идея вошла во второй пакет мер поддержки IT-отрасли, утвержденный правительством в сентябре. Власти, по словам собеседников издания, готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового рынка, в частности, льготное налогообложение для местных разработчиков.

В то же время создатель World of Tanks и креативный продюсер WarGaming.net Вячеслав Макаров уверен, что «при желании и достаточной настойчивости» введение дополнительного налога для игровых площадок «не составит труда», а сами они «воспримут эти 5% как неприятные, но не критичные потери».

По его мнению, сложнее будет «правильно распорядиться» деньгами. Приемлемым, полагает Макаров, выглядит вариант, когда фонд финансирует игры, где сеттинг (среда, в которой происходит действие игры) связан с Россией и нет жестких выпадов против государства: «Намного хуже, если будут требования превратить игру в политическую агитку, поскольку проекты, в которых идеологическая часть преобладает над качеством проработки, рынок, как правило, игнорирует».