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Сельхозлеса предложили вернуть государству

У регионов и фермеров хотят забрать управление лесами и передать его государству. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предупреждают: десятки миллионов гектаров лесов в России могут оказаться под угрозой, поскольку не относятся к лесному фонду. В начале 2000-х годов при смене законодательства и системы учета земли, лесные массивы на территориях бывших колхозов и совхозов перешли в распоряжение регионов и лишились своего федерального статуса. Сейчас они находятся в основном на сельхозземлях и не защищены от массовой вырубки. Письмо с предложением вернуть леса в собственность государства общественники направили вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко, а также в профильные комитеты Госдумы.

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В СССР на территориях совхозов и колхозов находились не только поля и фермы со скотом, но также инфраструктура, леса, дороги, пруды, рассказал директор АНО «Зеленая цивилизация», академик МАНЭБ, экс-министр лесного хозяйства Ульяновской области Дмитрий Федоров. Все эти объекты обслуживались через единый центр управления. В 1990-х менялась форма собственности, и многие такие предприятия были приватизированы. Предприниматели ставили экономическую эффективность во главу угла, а это, например, выращивание ржи и пшеницы, но не уход за лесными массивами, пишет газета «Известия».

При смене законодательства и системы учета территории бывших колхозов и совхозов были поставлены на кадастровый учет как земли сельскохозяйственного назначения, говорится в обращении ОНФ в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко и профильные комитеты ГД. «Колхозные леса» перешли в том числе в распоряжение региональных органов государственной власти и лишились своего статуса. В результате лесные массивы постоянно находятся под угрозой неконтролируемой вырубки, следует из письма общественников.

Авторы инициативы призывают как можно быстрее провести повторную инвентаризацию леса, растущего на землях сельхозназначения, чтобы его бесконтрольная вырубка стала невозможна. В обращении организации говорится, что необходимо ускорить полную инвентаризацию лесов, расположенных на сельхоз землях и на землях неустановленных категорий, обеспечив их перевод в лесной фонд. При этом необходимо учитывать целесообразность сохранения таких лесов в каждом конкретном случае.

«Обращение ОНФ будет рассмотрено при получении. Но я бы осторожнее относилась к высказываниям о якобы массовой вырубке лесов на землях сельхоз назначения», — сказала представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева.

Бывшие колхозные леса необязательно переводить в земли лесного фонда, которые в отличие от сельхоз земель могут быть только в федеральной собственности, сказала она. Для регулирования вопроса использования леса в составе земель сельхозназначения правительство в 2020 году приняло постановление № 1509. На таких территориях можно заниматься плантационным разведением леса или реализацией климатических проектов, добавила Марта Галичева.