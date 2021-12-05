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В России изменят порядок выплат пособий по безработице и закрепят статус самозанятых

Минтруд планирует подготовить новую редакцию одного из главных законов, регулирующих рынок труда в России, — «О занятости населения». Предполагается, что этот документ будет отвечать современным условиям рынка труда и будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию 2022 года.

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Концепцию нового законопроекта министерство представило на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, пишет РБК.

Концепция не предлагает готовую структуру будущего законопроекта, а лишь обозначает круг проблемных вопросов, пояснили в ведомстве. Согласно документу к таковым Минтруд относит следующие:

- неконвенциональная (теневая) занятость. Предлагается дать ей определение, обозначить последствия, а также законодательно закрепить полномочия органов власти различного уровня в сфере обеления рынка труда и необходимые механизмы.

- безработица и пособия для безработных. Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Такой план будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие. Согласно действующему порядку регистрации безработных, план самостоятельного поиска места работы не является обязательной частью процедуры и назначение пособия от него не зависит. Кроме того, Минтруд предлагает рассмотреть вопрос о возможности оказания службами занятости платных услуг сверх установленных законодательством;

- правовой статус самозанятых граждан, которые работают на цифровые платформы (например, «Яндекса» или «Сбера») и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Для них закрепят нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг, а также урегулируют вопросы доступа к социальным гарантиям — речь о пенсионных правах и различных пособиях (по безработице, временной нетрудоспособности и т.д.). Для мониторинга соблюдения этих норм может быть создана отдельная саморегулируемая организация (СРО).

- использование заемного труда. Предлагается определить правовой статус сотрудников, которых работодатель временно направляет к другим физлицам или юрлицам по договору о предоставлении труда. Этот вид деятельности является переходным между классическими трудовыми отношениями и новыми формами занятости, указал Минтруд. В связи с этим предполагается установить конкретные условия договора о предоставлении персонала, пересмотреть требования к организациям, оказывающим подобные услуги, и определить виды работ, для которых может использоваться заемный труд.

Кроме того, концепция предполагает разработку отдельного регулирования для компаний, оказывающих услуги в сфере занятости, налаживание сотрудничества в области рынка труда в рамках Союзного государства и евразийского пространства, создание системы мониторинга и прогнозирования трудовых ресурсов. Минтруд также предлагает дать доступ муниципальным образованиям к софинансированию мероприятий в сфере занятости и организации общественных работ, а кроме того, заложить правовые основы для взаимодействия органов занятости и образовательных организаций (например, для привлечения центров занятости к организации стажировок и практик).