В России и мире

Назван самый чистый регион России

Самым чистым регионом России является Горный Алтай. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Горный Алтай. Там есть один объект накопленного вреда - Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" этот объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион», - цитирует ее РБК.

В таком случае в регионе останется одна проблема по части Росприроднадзора - сохранение биоразнообразия и возможность давать местному населению заниматься традиционными видами хозяйствования, отметила Светлана Радионова.

Она добавила, что в тройке лидеров по уровню загрязнения воздуха Красноярский край с Норильском, Череповец и Новокузнецк.