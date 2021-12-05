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Эксперт назвал шесть скрытых симптомов «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» может оседать в кишечнике, а не в носу. С таким заявлением выступил профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Инфицированные люди, отметил эксперт, могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы. В их числе: тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея.

При обнаружении этих симптомов врачи рекомендуют незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест на выявлении коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что у заразившихся «омикроном» стал выявляться новый признак. Речь идет о гиперестезии, когда болит все тело.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже более чем в 140 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и стал доминирующим.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64%.