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В России и мире

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты и нейролептики

18.02.2022 08:00|ПсковКомментариев: 0

Спрос на антидепрессанты и нейролептики в России в начале 2022 года увеличился на 43% и 35% соответственно. В период с 10 января по 6 февраля россияне купили свыше 895 тыс. упаковок антидепрессантов, а в прошлом году за тот же период — только 626 тыс. Количество проданных нейролептиков выросло с 516 тыс. упаковок до 698 тыс. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group.

Основной причиной роста спроса на эти препараты врачи называют последствия пандемии. Они отмечают возросшее число обращений пациентов к психиатрам, неврологам и психологам, пишет газета «Известия».

«Увеличилось число осложнений со стороны нервной системы и психики из-за так называемого постковидного синдрома. В том числе, возросло число обращений, связанных с нарушением сна, тревожностью, депрессивными состояниями. При этих симптомах врачи обычно назначают нейроптические и психотропные препараты», — отметил психиатр, психотерапевт Юрий Вяльба.

C началом эпидемии коронавируса распространенность психических расстройств повысилась в разы, рассказала психиатр, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН Ольга Котова.

«В начале пандемии фиксировали рост продаж антидепрессантов на 14%. То есть сама по себе пандемия — ситуация, очень травмирующая психику. Нужно понимать, в каком статусе человек столкнулся с ней», — отметила эксперт.

По ее словам, если человек до начала распространения COVID-19 был абсолютно здоров с точки зрения психики, то постковидный синдром может проявляться в «стертой» форме. Однако, добавила психиатр, если изначально человек имел скрытую патологию, то постковидный синдром будет более выраженным

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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