В России и мире

Синоптик предупредил жителей Европейской России о череде суперциклонов

Европейскую часть России ждут три суперциклона подряд, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», - приводит слова синоптика РИА Новости.

Вильфанд назвал такое явление крайне редким. «Давление почти как в тропическом циклоне, а тут оно в умеренных широтах», - добавил он.

Череда циклонов, по словам синоптика, связана с наблюдаемой с начала года активной пульсацией Исландского минимума — области зарождения циклонов. К западу от Исландии расположена Гренландия с ледяным щитом, а к востоку — теплый Гольфстрим. Это различие температур создает условия за образования циклонов.

«В этом году количество циклонов превышает среднюю норму на 40%», - сообщил Вильфанд.

В ближайшие дни, добавил синоптик, в центре Европейской России сохранится температура, соответствующая апрельским значениям, в среду похолодает до уровня марта. В конце недели ожидается около пяти градусов, в выходные начнется небольшое понижение, а к среде похолодает до нуля. Такая погода, скорее всего, сохранится до конца недели, заключил он.

Ранее о приходе циклонов на территорию Псковской области сообщали в местном гидрометцентре.