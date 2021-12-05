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Эксперты рассказали об опасности игнорирования постковидного синдрома

Большинство переболевших коронавирусом россиян столкнулись с явными проявлениями постковидного синдрома. При этом 80% из них не стали обращаться за медицинской помощью и ждали, когда «все пройдет само». Как сообщает «Коммерсантъ», такие результаты показал телефонный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Медики сожалеют, что россияне уделяют недостаточно внимания негативным последствиям коронавируса для организма, и предупреждают, что постковид может быть не менее опасен, чем сам коронавирус.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел 25 января телефонный опрос 1,6 тысячи человек старше 18 лет из 80 регионов. Социологи спрашивали, в первую очередь, болели ли их собеседники коронавирусом. 7% имели симптомы COVID-19, но тесты были отрицательными, еще 13% при наличии симптомов не проходили диагностику. Только 26% ответили, что их болезнь подтверждалась положительными результатами тестирования. 52% опрошенных россиян полагают, что не болели коронавирусом. При этом во ВЦИОМе подчеркивают, что «ответы респондентов носят субъективный характер, отражают индивидуальные трактовки собственного состояния здоровья человеком и не могут характеризовать реальную эпидемиологическую ситуацию».

Среди тех, кто перенес инфекцию, 79% столкнулись с так называемым постковидным синдромом.

Самым популярным симптомом (можно было выбрать несколько) оказалось длительное нарушение в ощущении вкусов и запахов — об этом сообщили 49%. «Общую слабость» отметили 38%, а у 29% появилась одышка при физических нагрузках. 19% столкнулись с бессонницей, 17% — с депрессией, 16% — с тревожностью, 7% рассказали об аллергии. 22% респондентов, переболевших ковидом, отметили у себя «другие осложнения»: ухудшение памяти, зрения, слуха, рассеянность, длительный кашель, выпадение волос.

Тем не менее 80% переболевших не стали проходить специальных реабилитационных мероприятий по восстановлению после перенесенного коронавируса. Из тех, кто все же занялся своим здоровьем, 64% принимали лекарства, 54% гуляли на свежем воздухе, 42% занимались дыхательной гимнастикой и 41% — физкультурой (в том числе лечебной). О прохождении медицинского осмотра заявил только 21% опрошенных.

ВЦИОМ уточнил, как было принято решение о формате реабилитации. Оказалось, что 64% проконсультировались с врачом, 21% ориентировались на данные из интернета, столько же — на рекомендации родственников и друзей. Еще 10% получили информацию из СМИ. Большинство россиян (61%) тем не менее уверены, что при проявлении постковидных состояний необходимы специальное обследование и консультация врача. Еще 19% считают, что прием лекарственных препаратов и витаминов ускорит восстановление, а вот 11% уверены: симптомы пройдут сами.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил, сославшись на исследования института, что постковидный синдром наблюдается практически у 50% взрослых.

Те или иные его проявления могут сохраняться как минимум год. Руководитель отдела профилактики когнитивных и психоэмоциональных нарушений НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Вероника Шишкова отдельно выделила среди постковидных состояний астению — как «визитную карточку» COVID-19. По ее словам, это не «просто усталость», а серьезное заболевание, которое подлежит медикаментозному лечению. Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ имени А. И. Евдокимова Аркадий Верткин добавил, что при COVID-19 у пациентов нарушаются процессы метаболизма и развивается гипоксия, из-за которой страдают центральная нервная система, миокард, сосуды, почки и другие органы.

Эксперты сходятся, что переболевшие россияне уделяют недостаточно внимания негативным последствиям коронавируса для своего организма.

«Как мы видим, россияне в большинстве своем не проходят реабилитацию, предполагая, что постковидные проявления уйдут сами собой. Но они могут повлечь более тяжелые осложнения»,— заключил Александр Горелов.

Напомним, с 1 июля 2021 года в России действует углубленная программа диспансеризации для переболевших COVID-19. Необходимость тщательного наблюдения за здоровьем граждан, перенесших коронавирус, правительство объясняет ростом смертности от патологий кровеносной системы. В 2020 году в России по этой причине умерло на 97,3 тысячи человек больше, чем в 2019 году. В рамках диспансеризации пациенту должны провести ряд исследований (от анализа крови до изучения сосудов нижних конечностей), по результатам назначить лечение и медицинскую реабилитацию.

На прошлой неделе спикер Совета федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам совместно с Минздравом проработать вопрос о получении постковидной психиатрической реабилитации в поликлиниках по полису ОМС. Как отметил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, специалисты в области психиатрии знают, как проводить такую реабилитацию, но система ОМС не предполагает психиатрической помощи для переболевших, «а в психиатрические больницы люди не идут, так как боятся встать на учет».

В среду Минздрав объявил, что рассматривает возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации, в частности для предотвращения развития депрессии и потери памяти.

По данным заместителя главы Минздрава Евгения Камкина, в 2021 году углубленную диспансеризацию прошли 1,9 млн переболевших коронавирусом россиян, более 146 тысяч человек воспользовались услугой с начала 2022 года. В целом это составляет около 13% от официально переболевших россиян за все время пандемии.