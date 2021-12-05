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Путин объявил выплаты по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса

Каждый беженец из Донецкой или Луганской народных республик, прибывший в Ростовскую область, получит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Такое решение принял президент Российской Федерации Владимир Путин, передает «МК».

Также глава государства поручил временно исполняющему обязанности главы МЧС РФ срочно вылететь в Ростовскую область. Ему предстоит возглавить работу по обеспечению условий для размещения беженцев.

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Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Путину за помощью: регион может не справиться с мощным потоком беженцев из Донбасса. Силы МЧС займутся размещением беженцев в специальных лагерях, обеспечением их горячим питанием, необходимыми вещами и медицинской помощью.

Фото: kremlin.ru