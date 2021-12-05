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В России и мире

Врач предупредил о редком симптоме постковида

20.02.2022 10:41|ПсковКомментариев: 0

У пациентов с постковидом могут наблюдаться скачки артериального давления, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Скачки давления могут быть. Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления. Надо смотреть, есть ли у человека ожирение, диабет или преддиабет. Если особых нагрузок физических или психоэмоциональных у него сейчас нет, но он недавно переболел COVID — это, безусловно, можно отнести к последствиям коронавируса», — цитирцет Ura.ru Николая Крючкова.

По его словам, необходимо исключить другие заболевания. «Надо смотреть, есть ли нарушение свертываемости крови. Если есть, обязательно антикоагулянтную терапию при отсутствии противопоказаний, антигипертензивную терапию, поскольку давление скачает, проверить сердце, мозг, головные боли тоже надо смотреть отдельно. Это все можно отнести к постковиду, но нужно исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания. Если они были и стали хуже, то это тоже можно к постковиду отнести», — объяснил иммунолог.

Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов отметил, что скачки давления после коронавируса могут являться следствием не только сердечно-сосудистых нарушений, но и проблем с позвоночником. «Есть такая особенность, что они хуже на таблетки реагируют. Это не характерно для сердечно-сосудистых заболеваниях. Остеохондрозные хронические заболевания тоже участвуют в регуляции давления. Ко мне стали много обращаться людей не только со скачками давления, но и обостряется еще одна симптоматика — головные боли и боли в спине. Это тоже влияние на нервную систему. Если мы снимаем симптоматику с шейного или грудного отдела, то давление выравнивается», — объяснил собеседник агентства.

Теги: #медицина #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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