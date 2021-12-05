В России и мире

Песков заявил, что Россия даже не хочет произносить слово «война»

Россия никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово «война», пережив столько конфликтов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, - это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война"», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, заявления Запада о якобы существующих планах России по вторжению на Украину ведут к нагнетанию напряженности. А когда обстановка накалена до максимума, как сейчас на линии соприкосновения в Донбассе, любая искра или мелкая провокация может повлечь непоправимые последствия.