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Путин обсудит с кабмином реализацию посланий Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 21 февраля проведет совещание с членами правительства, на котором будут подведены итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2020-2021 годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Владимир Путин проведет совещание с членами правительства Российской Федерации, посвященное итогам реализации посланий президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2020-2021 годов», - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что основными докладчиками станут вице-премьеры России Татьяна Голикова, Александр Новак и Марат Хуснуллин, курировавшие исполнение поручений президента, связанных с помощью семьям, развитием региональной инфраструктуры и газификацией субъектов страны.