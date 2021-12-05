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Эксперт рассказал, как мошенники «гипнотизируют» россиян

22.02.2022 09:15|ПсковКомментариев: 0

Пострадавшие от мошенников люди часто жалуются на то, что их «загипнотизировали». Как злоумышленники воздействуют на сознание жертв и как от этого защититься, рассказал руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«Меня как будто загипнотизировали», «Я не понимаю, как перевела им деньги», «Раньше со мной такого никогда не случалось», «Я действовал, как в тумане» - подобные фразы нередко можно услышать от людей, которые попались в сети аферистов и перевели на их счет внушительные суммы. При этом жертвой телефонных мошенников может стать и кассир супермаркета, и профессор университета. Социальный статус, как и возраст, не играет решающей роли.

«Есть методы нейролингвистического программирования, которые используются определенными группами. Это голосовые интонации, подбор фраз и так далее, которые заставляют человека по-другому относиться к словам. Это не гипноз, но все-таки определенное воздействие на психическое состояние человека, в результате чего возникает та самая "туманность"», – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Методы телефонных мошенников очень похожи на те, которые применяют цыгане, предлагающие прохожим погадать, считает Алексей Сизов. По его словам, самое лучшее в такой ситуации – прекратить диалог.

«Если вам поступает звонок с подозрительного или незнакомого номера, то спросите, кто вам позвонил, из какой организации и по какому вопросу. Запомните эту информацию, положите трубку, а затем перезвоните в ту самую организацию по известным вам номерам», – посоветовал Алексей Сизов.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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