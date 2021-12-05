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День поддержки жертв преступлений отмечают 22 февраля

Ежегодно 22 февраля в ряде стран отмечается памятная дата — День поддержки жертв преступлений, призванная обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей. Как уточняет calend.ru, 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений».

Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала волновать сообщество в конце прошлого века. В сентябре 1985 года седьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями утвердил Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью. 29 ноября 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла эту декларацию, впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты жертв преступлений и злоупотреблений властью.

Согласно декларации, под термином «жертвы преступлений» понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью.

Сейчас в ряде стран приняты и действуют законы, направленные на защиту пострадавших от криминальных действий, их социальную реабилитацию, компенсацию материального и морального ущерба. В мире действует до 200 программ помощи потерпевшим от преступлений. Начиная от программ помощи потерпевшим от сексуального насилия и заканчивая муниципальными службами уборщиков мест совершения преступлений и слесарей, бесплатно вставляющих замки и ремонтирующих входные двери при квартирной краже.

Отмечается, что такие программы помогают людям справиться со стрессом, выйти из кризиса, оказывают материальную помощь и моральную поддержку.

В Международный день поддержки жертв преступлений в разных странах проводят образовательные мероприятия, общественные акции, «горячие линии», конференции, сбор средств в поддержку жертв преступлений, инициированные, в основном, правозащитными и общественными организациями с привлечением представителей властных и правозащитных структур.