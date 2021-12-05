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Ютуб-аккаунт главы ДНР Пушилина заблокировали

На платформе YouTube заблокировали аккаунт главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. При попытке открыть страницу по старому адресу отображается надпись «этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества».

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

До момента блокировки на аккаунт Пушилина было подписано более трех тысяч человек. Как сообщает gazeta.ru, в настоящий момент причина блокировки страницы главы ДНР на YouTube и какие правила им нарушались, неизвестно.

Непосредственно сам Пушилин пока не комментировал в социальных сетях блокировку на YouTube. Учетная запись не отображалась по состоянию на 12.42 мск.

Ранее Facebook заблокировал страницу администрации донецкой Горловки. Причиной стали публикации о начале эвакуации жителей города в Россию.

Также TikTok блокировал аккаунт РИА «Новости», удалив видео обращения Пушилина. На момент удаления видеоролик посмотрело более 1,2 млн пользователей.