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МИД Белоруссии заявил о готовности площадки для переговоров России и Украины

Площадка для российско-украинских переговоров подготовлена, в Белоруссии ожидают приезда делегаций, сообщил госагентству БелТА в понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Он подчеркнул, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи», - приводит сообщение «Интерфакс».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

Напомним, в состав российской делегации вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Ранее сообщалось, что переговоры пройдут в Гомельской области.