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Врач назвала проявления постковидного синдрома у переболевших «омикроном»

Постковидный синдром у переболевших «омикроном» проявляется реже, среди основных жалоб — слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«У переболевших "омикроном" постковидный синдром проявляется реже. Среди жалоб можно выделить слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышения или понижения артериального давления, нарушение пищеварения, иногда — нарушение вкуса или восприятия запахов», — приводит слова Руженцовой РИА Новости.

Она отметила, что в целом проявления схожи с теми, что были раньше, но менее выражены. При этом тяжесть течения постковидного синдрома зависит не только от штамма, но и от особенностей иммунного ответа пациента, общего состояния здоровья, своевременности и правильности лечения, уточнила специалист.

В свою очередь, врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела ЦНИИ эпидемиологии Павел Чухляев сообщил, что проявления постковидного синдрома обратимы, однако для восстановления может потребоваться долгое время.

«Насторожить, в первую очередь, должны симптомы, свидетельствующие о вероятном тромбообразовании и сердечно-сосудистых осложнениях. Это длительные, не снимающиеся обычными обезболивающими средствами головные боли, головокружения, боли в грудной клетке, одышка при обычных нагрузках. В таких случаях необходимо провести обследование и, при наличии показаний, начать соответствующую терапию», — подчеркнул Чухляев.

Он добавил, что для восстановления пациентам необходимо правильное питание с достаточным количеством белка, клетчатки, сложных углеводов, витаминов и минералов. Некоторым переболевшим коронавирусом, особенно тем, кто перенес болезнь в тяжелой форме, нужны различные реабилитационные процедуры: физиотерапия, санаторно-курортное лечение, пояснил врач.