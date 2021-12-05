Врач назвала проявления постковидного синдрома у переболевших «омикроном»

Постковидный синдром у переболевших «омикроном» проявляется реже, среди основных жалоб — слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Она отметила, что в целом проявления схожи с теми, что были раньше, но менее выражены. При этом тяжесть течения постковидного синдрома зависит не только от штамма, но и от особенностей иммунного ответа пациента, общего состояния здоровья, своевременности и правильности лечения, уточнила специалист.
В свою очередь, врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела ЦНИИ эпидемиологии Павел Чухляев сообщил, что проявления постковидного синдрома обратимы, однако для восстановления может потребоваться долгое время.
Он добавил, что для восстановления пациентам необходимо правильное питание с достаточным количеством белка, клетчатки, сложных углеводов, витаминов и минералов. Некоторым переболевшим коронавирусом, особенно тем, кто перенес болезнь в тяжелой форме, нужны различные реабилитационные процедуры: физиотерапия, санаторно-курортное лечение, пояснил врач.