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День кошек отмечают в России 1 марта

День кошек отмечают в России в первый день первого весеннего месяца, 1 марта. По некоторым данным, впервые этот праздник организовал Московский музей кошки и редакция журнала и газеты «Кот и пес» в 2004 году.

Как сообщает calend.ru, во многих странах тоже установлены национальные дни, посвященные этим домашним животным. Например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием для всех национальных Дней, посвященных этим питомцам, стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа.

Домашняя кошка входит в семейство кошачьих, в котором различают 2 подсемейства, 4 рода и около 36 видов. Известно, что в России обитают представители обоих подсемейств, 3 рода и 12 видов. Кроме того, всем известно, что кошки — истребители грызунов.

Специалисты по кошкам отметили, что особенно эти животные любят, когда их гладят за ухом и под подбородком. При этом более «ласковые и общительные» именно коты, а кошки более «капризны».