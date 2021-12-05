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Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлили до 3:45 (по московскому времени) 8 марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Полеты временно ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Информацию обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.